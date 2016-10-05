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Комитет признал законопроект Донец по е-деклараций коррупционным

Среда, 5 октября 2016, 16:44

Комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции не поддержал проект закона депутата от "Народного фронта" Татьяны Донец 5079 об изменениях к законопроекту "О предотвращении коррупции".

Об этом сообщает корреспондент УП.

"Признать законопроект коррупциогенным и предлагать Верховной Раде его отклонить", – сказал председатель комитета Егор Соболев.

За это проголосовали большинство членов комитета.

В свою очередь Донец сказала, что законопроект не будет отзывать.

"Это моя официальная позиция", – добавила она.

Как известно, в своем законопроекте Донец предлагает скрыть значительную часть сведений о доходах чиновников в электронных декларациях.

Роман Кравец, Олег Шанковский, УП

Темы: декларациикоррупция
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