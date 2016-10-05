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Янукович на посту президента работал на Россию – ГПУ

Среда, 5 октября 2016, 16:55

Деятельность Виктора Януковича на посту президента Украины была подчинена интересам Российской Федерации.

Об этом сообщили в ГПУ.

По заключению следователей, деятельность Виктора Януковича на посту президента Украины была подчинена интересам Российской Федерации в вопросах, касающихся национальной безопасности, о чем свидетельствуют подписанные им указы.

Также свидетельством того, как сказано в сообщении ГПУ, были назначения на ключевые должности лиц с российским гражданством, и тому подобное.

Соответственно, деятельность Виктора Януковича квалифицируется по ст. 255 (создание преступной организации) и ст. 111 (государственная измена) Уголовного процессуального кодекса Украины.

"Деяния Виктора Януковича рассматриваются по следующим направлениям: умышленные деяния в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины", - сказано в сообщении ГПУ.

Также Луценко поздравил начальника департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюк "с положительными сдвигами в деле экс-"беркутовцев" в суде.

Как известно, экс-"Беркута" из Харькова Виктор Шаповалов в суде признал свою вину, попросил прощения и назвал фамилии бывших коллег, которые получали патроны со свинцовой картечью вместо резиновых пуль.

Украинская правда

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Темы: ЯнуковичЛуценко
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