Царевич передумала судиться с Порошенко

Экс-судья Печерского райсуда Киева Оксана Царевич отозвала свой иск из Высшего админсуда Украины, которым обжаловала свое увольнение президентом.

Об этом сообщили в ВАСУ в среду, передает "Интерфакс-Украина".

"Царевич отозвала свое заявление", - сообщили в ВАСУ.

В то же время в производстве находятся ВАСУ два исковых заявления от Царевич - оба к Высшему совету юстиции.

Царевич просит суд признать незаконными решения ВСЮ, принятые по отношению к ней.

Рассмотрение одного иска назначено на 10 октября, а другой - на 24 октября.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении судьи Печерского райсуда столицы Царевич в связи с нарушением присяги.

Бывшая судья Печерского районного суда Киева Оксана Царевич обжаловала свое увольнение в Высшем административном суде.