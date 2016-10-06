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Жебривский: В оккупированной Макеевке взорвались боеприпасы, есть разрушения

Четверг, 6 октября 2016, 00:28

Утром 5 октября в оккупированной Макеевке Донецкой области взорвались боеприпасы, привезенные из России.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на странице в Facebook.

"Утром в Макеевке взорвались привезенные из России боеприпасы. Повреждено 7 школ, 3 садика и больница, жилые дома, полгорода осталось без электроэнергии, обесточена шахта", - написал он.

Жебривский заявил, что после освобождения оккупированных территорий, Украина, согласно международному праву, "будет выставлять иски к России, как стране-организатору террористов, о возмещении всех причиненных убытков".

Темы: ЖебривскийДонбасс
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