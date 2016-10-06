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Нуланд в Москве обсудила разведение сил на Донбассе

Четверг, 6 октября 2016, 01:30

5 октября заместитель госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Виктория Нуланд в ходе своего визита в Москву обсудила с российскими коллегами ситуацию на востоке Украины.

Об этом сообщили в посольстве США в Москве.

"Заместитель госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Виктория Нуланд вместе со старшими директорами Совета национальной безопасности США Селестой Уолландер и Чарльзом Купчаном встретились в Москве с российскими официальными лицами, в том числе с помощником президента РФ по внешней политике Юрием Ушаковым и помощником президента РФ Владиславом Сурковым для обсуждения ситуации в восточной части Украины и дальнейших шагов по выполнению Минских соглашений", - говорится в заявлении.

Согласно заявлению, обе стороны подтвердили, что "разведение сил и средств  на первых участках линии разграничения является важным начальным шагом на пути улучшения ситуации с безопасностью, но предстоит сделать гораздо больше".

Также стороны обсудили такие аспекты Минских соглашений как политические вопросы, вопросы безопасности и гуманитарные вопросы.

1 октября на окраине Золотого состоялся отвод войск на определенные представителями ОБСЕ конкретные рубежи. На Луганщине после разведения войск боевики из гранатометов открыли огонь недалеко н.п.Новоолександровка

В "ДНР" и "ЛНР" заявили о срыве отвода сил и вооружения в районе Петровского (Донецкая область) и н.п. Станица Луганская (Луганская обл.), при этом сообщили, что в районе н.п. Золотое отвод вооружения начался. 

2 октября в "ДНР" заявили, что не будут отводить силы и средства от н.п. Петровское, как решила контактная группа по Донбасса на переговорах в сентябре, пока украинские силовики не сделают этого.

При этом в миссии ОБСЕ регулярно заявляют, что работе наблюдателей препятствуют, в частности речь идет об опасности из-за минирования территорий.

Темы: СШААТОРосcия
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