Керри и Лавров обговорили ситуацию в Украине и Сирии

Государственный секретарь США Джон Керри и министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Украине, Сирии, а также вопросы ядерно-ракетных испытаний в КНДР.

Об этом сообщил представитель Госдепа Марк Тонер, передает "Укринформ".

"Я могу сказать, что разговор также касался вопросов Украины и Северной Кореи", - отметил он.

Отвечая на вопрос, почему двусторонние контакты происходят после заявления об их прекращении, Тонер отметил, что этот разговор "является частью многосторонних усилий, которые будут продолжаться и в дальнейшем".

Кроме того, представитель Госдепартамента подчеркнул, что американская сторона использует все возможности для того, чтобы немедленно прекратить насилие в Сирии "учитывая то, что происходит в Алеппо".