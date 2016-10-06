Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Днипре СБУ задержала на взятке полицейских

Четверг, 6 октября 2016, 05:27

В Днипре СБУ задержала на взятке и.о. заместителя начальника одного из районных отделений полиции и начальника сектора того же отделения.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности.

"Вымогатели требовали от местного предпринимателя, который продавал ликероводочные изделия, ежемесячно платить им четыре тысячи гривен за непрепятствование торговли", - говорится в сообщении.

Один из правоохранителей был задержан при получении взятки на рабочем месте, его сообщник – в автомобиле.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) УК Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Все новости...
СБУ
Одесский депутат с женой украли 24 млн на детсаду и освещении улиц – СБУ
СБУ сообщила о новом подозрении блогеру Шарию
Жене столичного наркодилера объявили приговор за распространение работы ППО
Последние новости
17:44
фотоВ Николаеве спасатели вытащили из реки собаку, которая провалилась под лед
17:40
Shell приостановила весь транзит по Красному морю из-за риска эскалации конфликта с хуситами - WSJ
17:34
Более уникален, чем отпечаток пальца: ученые создали систему аутентификации на основе выдоха
17:30
Путин признал, что Россия ставит мировые рекорды по зерну за счет оккупированных территорий
17:14
Штрафы за нарушение комендантского часа: Рада не поддержала закон
17:13
Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной
17:12
Пухлина зменшилася на 90%: вчені випробували на мишах новий спосіб лікування раку сечового міхура
17:09
Apple впервые за 13 лет опередила Samsung в поставках смартфонов
17:04
BBC: США нанесли новые удары по хуситам и показали изъятое у них оружие
16:43
В Раде разблокировано подписание законопроекта о легализации медицинского каннабиса – нарде
Все новости...
Реклама: