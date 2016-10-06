Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

АТО: За сутки 40 обстрелов, боевики били из тяжелых минометов

Четверг, 6 октября 2016, 07:41

За минувшие сутки боевики 40 раз открывали огонь по позициям украинских сил.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, размещенном на сайте Минобороны.

12 нарушений "режима тишины" зафиксировано на Луганском направлении.

"Противник предпринимал вооруженные провокаций в районе Новоалександровки, Новозвановки, Балки Крутенькой, Трехизбенка и Станицы Луганской, при этом применив стрелковое оружие, пулеметы и гранатометы. По Новоалександровке, Новозвановке и в районе Балки Крутенькой враг применил против сил АТО минометы 120-го калибра", - говорится в сообщении.

На Донецком направлении зафиксировано 8 обстрелов.

Из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреляли Авдеевку, Пески, Опытное, Новгородское и Верхнеторецкое. Также возле Авдеевки и Верхнеторецкого сепаратисты били из минометов калибром 82-мм.

На Мариупольском направлении зафиксировано 20 случаев нарушения "тишины".

Боевики били в районе Водяного, Чермалыка, Марьинки, Широкино, Гнутово, Павлополя и Старогнатовки.

В районе Тарамчука террористы били из гранатометов, стрелкового оружия и миномета калибра 82-мм. Также возле Марьинки, Широкино и Гнутово "работал" снайпер.

Кроме того, за сутки в районе АТО зафиксирован пролет четырех беспилотников боевиков.

Напомним, в среду вечером официальную страницу пресс-центра штаба АТО в социальной сети Facebook взломали хакеры.

"Украинская правда" в Threads

Темы: АТОДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Все новости...
АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Десять украинцев
Последние новости
17:44
фотоВ Николаеве спасатели вытащили из реки собаку, которая провалилась под лед
17:40
Shell приостановила весь транзит по Красному морю из-за риска эскалации конфликта с хуситами - WSJ
17:34
Более уникален, чем отпечаток пальца: ученые создали систему аутентификации на основе выдоха
17:30
Путин признал, что Россия ставит мировые рекорды по зерну за счет оккупированных территорий
17:14
Штрафы за нарушение комендантского часа: Рада не поддержала закон
17:13
Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной
17:12
Пухлина зменшилася на 90%: вчені випробували на мишах новий спосіб лікування раку сечового міхура
17:09
Apple впервые за 13 лет опередила Samsung в поставках смартфонов
17:04
BBC: США нанесли новые удары по хуситам и показали изъятое у них оружие
16:43
В Раде разблокировано подписание законопроекта о легализации медицинского каннабиса – нарде
Все новости...
Реклама: