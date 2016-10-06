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В РПР призывают ВР не менять закон про госслужбу и не усиливать президента

Четверг, 6 октября 2016, 08:27

Реанимационный пакет реформ призывает депутатов-мажоритарщиков не голосовать за изменения в закон "О госслужбе", которые усиливают президента.

Об этом говорится в заявлении, распространенном РПР.

"Группа Реформа публичной администрации Реанимационного пакета Реформ призывает депутатов-мажоритарщиков не повторять ошибку первого голосования и не поддерживать в целом этот законопроект. Ведь он фактически лишит граждан Украины права свободного волеизъявления на следующих выборах, а самих депутатов-мажоритарщиков снова быть избранными в результате применения админресурса ", - отмечают в РПР.

"Общественность призывает народных избранников проявить гражданскую позицию и не позволить, пренебрегая Конституцией, в угоду политическим интересам, идти путем Виктора Януковича и узурпировать власть в стране, пережившей революцию Достоинства", - отметили в заявлении.

Согласно Конституции, председателя МДА назначаются президентом по представлению Кабинета Министров. Правительство  должно подбирать кандидатов на эти должности и подавать их президенту на назначение.

"Законопроект 4370-1 предлагает неконституционную альтернативу, чтобы конкурсный отбор кандидатов осуществляла специально созданная комиссия при президенте Украины. Эта Комиссия выбирает кандидата и исключительно церемониально передает его в Кабмин, чтобы Кабмин сразу же внес кандидатуру назад на Банковую. Таким образом, роль правительства в процессе полностью нивелируется ", - объясняют эксперты.

О несоответствии законопроекта Герасимова Основному Закону свидетельствуют и выводы научно-экспертного управления Верховной Рады и экспертов Совета Европы.

Согласно повестке дня, ВР должна рассмотреть проект закона во втором чтении в четверг, 6 октября.

В законопроекте авторства представителя президента в ВР Артура Герасимова отменяется реформа государственной службы в части порядка отбора кандидатур на должности председателей местных государственных администраций, считают в РПР.

В РПР считают, что принятие законопроекта №4370-1 является частью политического торга между фракциями БПП и Народный Фронт.

"Голоса Народного фронта за законопроект - условие получения голосов фракции БПП за законопроект о спецконфискацию", - считают в РПР.

Эксперты считают, что изменения в закон о госслужбе могут быть использованы администрацией президента для построения вертикали управления административным ресурсом на следующих парламентских выборах.

Украинская правда

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Темы: Верховная Рада
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