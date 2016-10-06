Бывший "спикер" ОРЛО обвинил Плотницкого в чистках

Один из бывших главарей луганских боевиков, который называл себя "спикером парламента" Алексей Карякин заявляет, что в ОРЛО проводятся зачистки.

Об этом он рассказал в интервью российскому изданию Коммерсант.

Ранее СМИ сообщали, что Карякин задержан российским ФСБ в Ростове, однако в то же время он продолжал писать на своей странице в сети.

"В Ростов я прилетал 1 октября на похороны Геннадия Цыпкалова (экс-глава правительства самопровозглашенной ЛНР и советник главы республики Игоря Плотницкого; 23 сентября был обвинен в попытке госпереворота, арестован, а на следующий день найден в камере повешенным.— "Ъ"). Но там меня никто не задерживал, а сейчас я по делам нахожусь в Москве", - сказал он.

Карякин и плотницкий обвиняют друг друга в том, что действуют в ОРЛО в интересах Украины.

При этом Карякин считает, что главарь боевиков Игорь Плотницкий "возомнил себя царем на этой территории и осуществляет зачистку всех, кто мог бы составить ему конкуренцию".

"Цыпкалов был убит личной охраной Плотницкого. Не понимаю, кто вообще в прокуратуре мог придумать эту формулировку, что он повесился из опасений за свою жизнь. О попытке какого-то переворота или смещения Плотницкого я не знаю. На выборах главы республики мы с Геннадием Цыпкаловым его поддерживали, втроем были на всех плакатах", - рассказал он.

"Сейчас в Луганске чистят всех, кто имел отношение к становлению республики", - считает он.