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Рада отказалась запретить гастроли россиян, не высказавшихся против оккупации

Четверг, 6 октября 2016, 11:08

Верховная Рада отклонила законопроект, который запрещал бы или ограничивал бы выступления российских артистов, которые поддерживают агрессию России против Украины и официально не осудили ее.

Проект закона №4303 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно ограничения использования медийной продукции государства-агрессора не получил необходимых голосов в первом чтении.

За основу ограничение использования медийной продукции государства-агрессора поддержали лишь 174 депутатов, за возвращения в комитет на доработку – 205 депутатов, три попытки возвратить законопроект на доработку субъекту законодательной инициативы – Николаю Княжицькому – тоже провалились (220 голосов, 222 голоса, 215 голосов).

Законопроектом предлагалось требовать от российских музыкантов, артистов театра и кино письменных заявлений об осуждении агрессии России против Украины, в частности оккупации ее территорий.

В частности, предполагалось:

- установить ограничение для гастролей артистов из государства-агрессора, в частности запретить гастрольные мероприятия лиц из России, если они до начала соответствующее гастрольного мероприятия не подали организаторам гастрольного мероприятия "письменное заявление об осуждении оккупации территории Украины, за исключением предусмотренных законопроектом случаев";

- предусмотреть, что для проведения гастрольного мероприятия гастролеров, связанных с государством-агрессором, необходимо получить свидетельство о проведении гастрольного мероприятия;

- для театра предусмотреть, что творческий работник, член художественного, артистичного персонала театра, который является гражданином государства-агрессора, может участвовать в спектаклях, театральных постановках в Украине исключительно после подписания им заявления об осуждении оккупации территории Украины государством-агрессором;

- установить дополнительные условия выдачи прокатных удостоверений на фильмы с участием физических лиц – резидентов государства-агрессора, а именно подачи такими лицами заявления об осуждении оккупации территории Украины государством-агрессором;

- запретить трансляцию телерадиоорганизациями музыкальных произведений, впервые обнародованных после 1 января 2014 года при участии лиц, включенных к Перечню лиц, составляющих угрозу национальной безопасности, и/или по крайней мере один из авторов (соавторов) или исполнителей (соисполнителей) которых является гражданином государства-агрессора при условии, что отсутствуют достоверные данные, что этот публично высказывался об осуждении оккупации территории Украины Россией;

- установить дополнительные условия ретрансляции на территории Украины программ телерадиоорганизаций, которые подпадают под юрисдикцию государства-агрессора.

Княжицкий перед голосованием призвал "спасти культуру от ярма валуевских указов".

Депутат Ольга Червакова заявила, что это законопроект "как посадить в тюрьму Гребенщикова или Макаревича", потому что "в России подобные вещи приравниваются к экстремизму" – поэтому "нормальные" артисты, если публично выскажутся против аннексии Крыма и агрессии на востоке Украины, могут оказаться в российской тюрьме.

Она также подчеркнула, что кино не получит прокатное свидетельство, если кто-либо из участников этого фильма родом из государства агрессора – а это может быть и технический работник, и не только в российских лентах.

Червакова также заявила, что этот законопроект не пошел через комитет свободы слова. "Я категорически против того, чтобы такие манипулятивные вещи происходили", – сказала она.

Депутат Андрей Ильенко ответил Черваковой: "Если они (российские артисты – ред.) не могут этого сделать, то чего им сюда ехать? Пусть сидят у себя… Те российские актеры, которые хоть раз заявили в прессе о поддержке Украины, их этот закон не касается".

А вице-спикер Ирина Геращенко сказала, что Украина не может бороться в культурной сфере запретами, уподобляясь России.

"Следует прислушаться и к индустрии… Этот законопроект нарушает права человека, зрителя – мы не можем как правовое государство, уподобляясь России, запрещать… Украина не Россия. Не через запреты надо идти, а через воспитание патриотизма", – заявила она.

По словам Геращенко, комитет Княжицкого "пытается расколоть сессионный зал".

Она поблагодарила украинских актеров, которые отказалась играть в российских сериалах, и граждан, которые перестали смотреть фильмы и спектакли при участии россиян.

"Давайте мы не через запреты покажем это (нашу позицию), а просто перестанем ходить…", – призвала вице-спикер.

После провального голосования Княжицкий возмущенно заявил, что не будет участвовать в заседаниях парламента, и призвал к этому же коллег.

Алена Рощенко, УП

Темы: Верховная Радакультуразаконодательство
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