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Журналисты под посольством РФ требуют освободить Сущенко

Четверг, 6 октября 2016, 11:40

Под посольством России в Украине журналисты, блогеры и коллеги арестованного в Москве корреспондента "Укринформа" Романа Сущенко требуют его освобождения.

Как сообщает "Укринформ", около 30 сотрудников информагентства, представителей Независимого медиа-профсоюза Украины держат плакаты: "Я тоже корреспондент. Свободу Роману Сущенко!".

Кроме того, на ограде дипмиссии вывешен большой плакат с изображением Сущенко, которого в наручниках ведут сотрудники ФСБ РФ, и надписью: "Kremlin! Stop kidnapping!" ("Кремль! Прекрати похищения!").

Пикетчики выкрикивают "Свободу Сущенко!".

Как известно, в четверг МИД Украины вызывает консула России для объяснений относительно задержания Сущенко.

Парижский корреспондент агентства "Укринформ" Роман Сущенко, который прибыл в Россию по частным делам, был задержан в Москве, где его обвинили в шпионаже. В ФСБ заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. Там назвали фейком это заявление ФСБ.

В понедельник стало известно, что Лефортовский суд Москвы 1 октября арестовал Сущенко на 2 месяца.

Украина требует немедленного освобождения задержанного в РФ украинского журналиста и соответствующей реакции от ОБСЕ, СЕ и других структур.

С требованием освободить Сущенко выступил ряд международных институций, в частности Репортеры без границ и уполномоченная ОБСЕ по вопросам свободы слова Дуня Миятович.

Темы: СущенкоСМИРосcияакции
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