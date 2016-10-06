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Депутаты БПП перессорились из-за визовый режим с Россией

Четверг, 6 октября 2016, 12:03
Депутаты БПП перессорились из-за визовый режим с Россией

Фракция БПП официально не принимала решение относительно голосования за введение визового режима с Россией.

Об этом УП сообщили несколько источников во фракции.

По их словам, никакого голосования по этому поводу не состоялось из-за недостаточного количества депутатов на заседании.

"Встал Грынив, сказал, что он говорил с Климкиным, который ему сказал, что визовый режим с Россией навредит Украине. Поэтому он придерживается позиции правительства", – сказал один из собеседников.

Часть присутствующих возмутилась словам Грынива.

"После этого начался небольшой бардак. Больше всего кричала Ирина Луценко", – добавил собеседник.

В свою очередь Грынив отметил, что попросит председателя Верховной Рады Андрея Парубия отложить пока это голосование.

Другой собеседник отметил, что единой позиции у фракции относительно визового режима с Россией пока нет.

На вопрос, почему Алексей Гончаренко заявил о неподдержке БПП визового режима, нардеп сказал: "Это лишь его личная позиция".

Как известно, после задержания и ареста в России украинского журналиста Романа Сущенко спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что не исключает рассмотрения вопроса о введении визового режима с РФ и расширения санкций.

Рада намерена рассмотреть введение визового режима с Россией в четверг.

Роман Кравец, Олег Шанковский, УП

Темы: визыБППРосcия
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