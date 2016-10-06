За сутки в зоне АТО 1 боец погиб, 2 пострадали – штаб

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции 1 военнослужащий погиб, еще 2 пострадали.



Об этом на традиционном брифинге в четверг сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.



"За минувшие сутки в результате боевых действий, к сожалению, 1 украинский военный погиб, еще 1 получил ранения (в результате подрыва на растяжке в Троицком на Светлодарской дуге) и 1 получил контузию (в Песках) ", – сказал полковник.

По словам Мотузяника, география боевых действий на луганском направлении несколько расширилась.

"Оккупанты перебросили дополнительные силы в Славяносербск и обстреляли ближайшие украинские позиции из минометов и танка. Также, как и в прошлые дни, противник открывал огонь в Станице Луганской и Попаснянском районе. В частности, на участке фронта Новоалександровка - Новозвановка, оккупанты применяли минометы и БМП. По нашим позициям выпущено более 50 минометных мин", – сказал он.

Всего за минувшие сутки на луганском направлении зафиксовано12 вражеских обстрелов, в том числе 5 – из тяжелого вооружения.

На донецком направлении возобновились активные боевые действия в Песках.

Противник совершил 2 мощных минометных обстрелов наших позиций. Оккупанты больше часа вели огонь с территории разрушенного Донецкого аэропорта, сообщил спикер АТО.

Также, по словам Мотузяника, традиционно очень неспокойно в авдеевской промзоне, где вообще враждебные обстрелы продолжались почти 3 часа. Кроме этого, оккупанты открывали огонь в Луганском, Новгородском и Верхнеторецком.

Таким образом, спокойно в среду было только севернее Горловки (участок фронта Зайцево - Майорск).

Всего за минувшие сутки на донецком направлении произошло 8 вражеских обстрелов, в том числе 4 – из тяжелого вооружения.

На мариупольском направлении враждебные обстрелы продолжаются по всему фронту.

Оккупанты систематически нарушают режим тишины в Марьинке, Тарамчуке, Старогнатовке и на участке фронта Павлополь - Широкино. Кроме легкого вооружения, НЗФ 1 раз применяли 82-мм миномет. Также сразу на трех рубежах вели огонь снайперы боевиков. Из-за действий оккупантов украинские войска неоднократно открывали ответный огонь, отметил Мотузяник.

Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении было зафиксировано 20 вражеских обстрелов, в том числе 1 с использованием миномета.

5 октября на луганском и донецком направлениях зафиксированы 4 полета вражеских БПЛА.

Украинская правда