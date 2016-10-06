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Россияне разрешили боевикам стрелять из минометов и БМП - разведка

Четверг, 6 октября 2016, 13:12

Русское командование боевиков на Донбассе позволило им обстреливать силы АТО с 82-мм минометов и вооружения БМП.

Об этом говорится в сообщении главного управления разведки Минобороны Украины в Facebook.

"Командование 2 АК (Луганск) ВС РФ предоставило разрешение подразделениям 6 отдельного мотострелкового полка (Стаханов) и 4 отдельной мотострелковой бригады (Алчевск) на осуществление обстрелов позиций сил АТО с БМП и 82-мм минометов в районах н.п. Попасная и Трехизбенка с целью провоцирования ответного огня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основные усилия противника сосредоточены на поддержании боеготовности и повышении боеспособности войск и усилении передовых подразделений.

Также было зафиксировано полеты четырех тактических беспилотных летательных аппаратов боевиков.

"Командование ВС РФ продолжает переброску личного состава, поставки вооружения и военной техники, материально-технических средств для обеспечения подчиненных соединений и частей 1, 2 АК с территории России", - говорится в сообщении.

По сообщению ГУР в течение суток потери личного состава ВС РФ на востоке Украины составили трое убитых военнослужащих и 12 раненых.

Украинская правда

Темы: разведкаАТОДонбасс
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