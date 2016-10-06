Порошенко об эгоистичных политиках: Она, простите оговорился, он

Президент Петр Порошенко считает расшатывание ситуации в государстве политиками изнутри страны элементом гибридной войны России против Украины.

Об этом он сказал на встрече со студентами-историками по случаю 150-летия со дня рождения Михаила Грушевского, передают Українські Новини.

"Сейчас расшатывание ситуации в нашем государстве изнутри является одной из надежд российского агрессора и способом ведения гибридной войны против нашего государства", - сказал он.

Перед этим Президент отметил единство украинского общества и разобщенность политиков.

"Обратите внимание: насколько разобщен и эгоистичен наш политический класс. Она, простите, оговорился, он не чувствует необходимости с учетом внешних обстоятельств регулировать и держать в пределах разумного градус политической конкуренции", - сказал президент.

При этом он отметил, что Россия всегда пользовалась в своих интересах преимуществами демократических систем в соседних государствах, чтобы поглотить их.

Как сообщалось, 10,4% опрошенных в августе социологической группой "Рейтинг" готовы проголосовать за председателя фракции "Всеукраинское объединение "Батьківщина" в Верховной Раде Юлию Тимошенко, 7% - за председателя фракции "Оппозиционный блок" в Раде Юрия Бойко и 6,4% - за Порошенко на выборах Президента.