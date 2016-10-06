Боевики держат в плену 64 украинских военных – Мотузяник

Боевики удерживают в плену 64 украинских военных.



Об этом на брифинге в четверг сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, отвечая на вопросы журналистов.



"По нашей информации в настоящее время незаконно удерживаются 64 украинских военнослужащих", – сказал полковник.



В то же время Мотузяник отметил, что не владеет информацией относительно общего количества, в том числе гражданских лиц, которых незаконно удерживает Российская Федерация и подконтрольные ей боевики на Донбассе.



Валентина Романенко, УП