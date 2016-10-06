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Боевики держат в плену 64 украинских военных – Мотузяник

Четверг, 6 октября 2016, 13:22

Боевики удерживают в плену 64 украинских военных.

Об этом на брифинге в четверг сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, отвечая на вопросы журналистов.

"По нашей информации в настоящее время незаконно удерживаются 64 украинских военнослужащих", – сказал полковник.

В то же время Мотузяник отметил, что не владеет информацией относительно общего количества, в том числе гражданских лиц, которых незаконно удерживает Российская Федерация и подконтрольные ей боевики на Донбассе.

Валентина Романенко, УП

Темы: Донбасстерроризм
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