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В МИД РФ заявили, что борются с "геноцидом русскоязычных" в Украине

Четверг, 6 октября 2016, 13:38

В Министерстве иностранных дел России утверждают, что занимаются "урегулированием кризиса в Украине", чтобы остановить "поток беженцев" из Донбасса в Россию и избежать "геноцида русскоязычного населения".

Об этом заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин, выступая на открытии второго Европейского форума молодых дипломатов, сообщает ТАСС.

"Чтобы остановить поток беженцев из восточной Украины мы пытаемся урегулировать кризис в этой стране. Мы выступаем за то, чтобы Донбасс интегрировался в Украину на равных условиях, чтобы там не было гонения или геноцида русскоязычного населения", – сказал он.

Келин заявил, что "люди там должны получить законодательно, конституционно оформленный статус, пройти амнистию, пройти окончательно не только военное, но и политическое урегулирование".

По его словам, Россия приняла "более миллиона беженцев только из восточной части Украины".

Темы: РосcияАТОДонбасс
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