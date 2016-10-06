Половина россиян уверены, что "Боинг" сбила Украина – ВЦИОМ

Всероссийский центр изучения общественного мнения представил данные опроса о том, кого россияне считают виновными в крушении малазийского "Боинга" над Донбассом.

Результаты обнародованы 6 октября на официальном сайте.

Отмечается, что половина россиян (50%) считает рейс MH17 жертвой нападения украинских военных.

С предположением о виновности западных спецлужб согласны 14% граждан РФ.

Терактом называют произошедшее 8% респондентов.

По данным российских социологов, версии о причастности к атаке на самолет представителей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" либо российских спецслужб "в народе крайне непопулярны": о том, что в них верят, сказали, соответственно, 4% и 1% опрошенных.

О заявлении международной следственной группы, что самолет был сбит с территории, контролировавшейся НЗФ, из пусковой установки, привезенной из России, уже известно 64% россиян.

При этом каждый пятый (21%) не видит значимых последствий для России в связи с выводами комиссии по расследованию инцидента, две пятых (40%) затруднились сказать, может ли оно как-то повлиять на страну и граждан.

Если дознание и будет иметь последствия, то скорее все же негативные: прежде всего, респонденты говорили об усилении международной напряженности, опасениях ужесточения санкций.

Отмечается, что всероссийский опрос ВЦИОМ проводил 1-2 октября 2016 года методом телефонного интервью по случайной выборке 1600 респондентов.

Как сообщалось, международная команда по расследованию катастрофы самолета "Боинг" рейса МН17, произошедшей 17 июля 2014 года, пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной из ЗРК "Бук", доставленного с территории России с территории Донбасса, контролируемой боевиками.

Следователи собирают информацию о двух фигурантах дела и называют их имена. Вместе с тем отмечается, что официально подозреваемых в настоящее время нет.

В РФ в ответ на опубликованный доклад заявили, что в нем не было никаких доказательств.

Россия заявила послу Нидерландов о недовольстве следствием по MH17.

Катастрофа самолета Boeing-777 рейса MH17 унесла жизни 283 пассажиров и 15 членов экипажа, в том числе 80 детей.

Украинская правда