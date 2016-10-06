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Порошенко ждет решения Рады о визах с Россией

Четверг, 6 октября 2016, 13:56

Вопрос введения визового режима с Россией лежит в компетенции Верховной Рады.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко журналистам в четверг в Киеве, говоря о перспективах введения визового режима с РФ, передает "Интерфакс-Украина".

При этом глава государства добавил, что этот вопрос требует дискуссии с украинской общественностью.

"Я ожидаю решения парламента", - сказал Порошенко.

Как известно, парламентские фракции разошлись в отношении вопроса безвизового режима с РФ.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил о необходимости прогноза и изучения рисков, которые могут возникнуть в случае введения визового режима с Российской Федерацией.

После задержания и ареста в России украинского журналиста Романа Сущенко спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что не исключает рассмотрения вопроса о введении визового режима с РФ и расширение санкций.

6 октября парламент должен рассмотреть вопрос о введении визового режима с Россией.

Постановление 4030 о прекращении действия соглашения между Украиной Россией о безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерации зарегистрировано в парламенте 5 февраля 2016.

Темы: ПорошенкоРосcиявизы
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