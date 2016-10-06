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Арьев: ПАСЕ может изменить свои правила, чтобы вернуть Россию

Четверг, 6 октября 2016, 13:54
Арьев: ПАСЕ может изменить свои правила, чтобы вернуть Россию

Ряд членов ПАСЕ намерены инициировать изменение правил для того, чтобы вернуть российскую делегацию в январе 2017 года.

Об этом сообщил председатель украинской делегации ПАСЕ Владимир Арьев в своем Facebook.

"Ряд влиятельных в Ассамблее персон в понедельник 10 октября готовы инициировать изменение правил ПАСЕ таким образом, чтобы делегация РФ смогла без проблем и ограничений зайти в Ассамблею в январе 2017", - написал он.

"Впервые правила ПАСЕ предлагают менять в интересах одной страны-члена, а не в интересах организации", - добавил он.

"Такая европейская институция как ПАСЕ начинает работать в традициях Госдумы РФ", - отметил он и напомнил, что в сентябре лидеры трех и заместители двух политических групп Ассамблеи съездили в Москву, "где получили от русских ультиматум (!) их возвращения".

"Неуважение к себе этих политиков, явно была чем-то серьезно аргументирована, а как еще объяснить то, что они согласились продвигать условия ультиматума и игнорировать факт, что РФ вообще не выполнила ни одного требования ПАСЕ", - возмутился он.

Он добавил, что в ассамблее есть много людей, которые не принимают такое развитие событий, но есть и сторонники.

"Украинская делегация будет бороться против этого, ведь такие действия полностью нивелируют саму организацию и уничтожают доверие к ней", - подчеркнул он.

Одновременно с этим сообщением российские СМИ раздали заявление главы международного комитета Госдумы Леонида Слуцкого об условиях, при которых РФ "будет готова" вернуться в ПАСЕ.

"Если сама возможность принятия дискриминационных решений о пересмотре полномочий национальных делегаций сохранится, то мы к полноформатной работе вернуться в ПАСЕ будем не готовы. Может, какой-то усеченный состав поедет в январе, может, не поедет никто", — заявил Слуцкий журналистам.

"Посмотрим, что произойдет в регламентной комиссии национальной делегации, исходя из этого, будем принимать решение новым составом делегации", — отметил он.

"Мы активно работаем со Страсбургом (с политическими группами ПАСЕ). Учитывая, что не принимаем участие в текущей работе осенней сессии ПАСЕ и профильных комиссий, нет большой спешки. Но в течение ближайших недель мы собрание новой делегации проведем", — отметил он.

Темы: ПАСЕ
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