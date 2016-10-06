Порошенко: У меня аллергия на пропаганду, наша стратегия – правда

Украина во время гибридной войны России против нее выбирает в противовес пропаганде правду.

Об этом заявил президент Петр Порошенко в Киеве на встрече со студентами по случаю 150-летия со дня рождения Михаила Грушевского.

Перед вопросами студентов президент отлучился: "Я извиняюсь, премьер настаивает. Мне нужна одна минута. Сейчас…".

Позже, отвечая на вопрос студента-историка, он сказал: "История вооружает аргументами в дискуссии. Победа дипломатии – это победа на переговорах".

"Нельзя переоценить сейчас роль историков в гибридной войне", – сказал Порошенко.

По его словам, 50% лжи на российских телеканалов – это ложь об истории, навязывание мифов и штампов: "Украина – недогосударство, украинский народ – недонарод. Киевская Русь – это Россия, Ярослав Мудрый, Владимир Великий никакого отношения к Киеву не имеют – это все Московия, это называется их история, история лжи".

"Я горжусь тем, что история Украины – это история правды. И это наше главное отличие", – сказал Порошенко.

Порошенко и студенты Twitter президента

По его словам, "на сегодняшний день украинская дипломатия превращается в народную дипломатию, роль гражданского общества является определяющей" – и историки в общественном процессе играют чрезвычайно важную роль.

"Эти война (гибридная – ред.) очень непроста. В Европе сотни миллионов долларов тратит Россия на так называемые российские стратегические коммуникации", – сказал Порошенко и добавил, что на российских каналах историки сеют евроскептицизм, подрывают основы единой Европы и "создают псевдоаргументацию, что она вредит интересам каждого отдельного государства", разрушают систему европейских ценностей.

Президент сказал, что за счет украинской аргументации удалось создать мировую коалицию противодействия российскому агрессору. "И на это Путин точно не рассчитывал. Это означает, что мы были подготовлены, в том числе, и для противодействия гибридной войне", – сказал он.

Захист України має відбуватись не тільки зі зброєю в руках. Історики можуть дати бій у гібрідній війні - треба створювати популярні проекти — Петро Порошенко (@poroshenko) October 6, 2016

"Кто бы мог подумать, что в обороне государства такое большое значение будет принадлежать историкам? Но так произошло", – добавил он.

Порошенко отметил, что в советское время историю перекручивали, и "даже сейчас над качественным учебником украинской истории нам надо поработать".

На вопрос об исторической пропаганде президент сказал: "У меня аллергия к слову "пропаганда" еще с советских времен. Слово "правда", слова "информационная политика" мне нравится гораздо больше".

"Выигрывает тот, кто говорит правду", – сказал он и добавил, что наша стратегия – это правда

"Сможешь убедить себя – сможешь убедить и других", – считает также Порошенко.

Алена Рощенко, УП