Сорос призвал россиян остановить преступления Путина против человечества

Известный бизнесмен и филантроп Джордж Сорос призывает остановить осуществление президентом России Владимиром Путиным преступлений против человечности в Сирии.

Об этом он написал на странице своего фонда "Открытое общество".

"Я обращаюсь к жителям России, Европы и остального мира с призывом не стоять сложа руки, а высказывать свое возмущение. Выражение общественного мнения может побудить президента Путина положить конец его ужасным преступлениям против человечности", – заявил он.

По его словам, сейчас мир является свидетелем гуманитарной катастрофы исторических масштабов в Сирии, созданной Путиным и его протеже Башаром Асадом.

"Российские самолеты бомбят мирное население Алеппо, второго по величине города, чтобы помочь сирийским правительственным войскам на земле. Комбинированный штурм, помимо прочего, прекратил работу тех больниц города, которые еще оставались и лишил население питьевой воды", – написал Сорос.

Он процитировал утверждение из статьи The New York Times о том, что Путин планирует агрессивно действовать следующие 4 месяца до инаугурации нового президента США, рассчитывая, что Барак Обама уже не вмешается в сирийский конфликт, а новый президент уже будет поставлен перед фактом.

"Когда факты будут полностью установлены, бомбардировки Путиным Алеппо будет расценено как одно из наиболее вопиющий военных преступлений современного мира", – добавил он.

Украинская правда