Дело Шеремета Суд дал доступ к информации мобильных операторов

Суд дал согласие на доступ следователей к информации операторов мобильной связи МТС Украина, Киевстар и Лайфселл, а также видео с камер отеля "Опера" по делу об убийстве Павла Шеремета.

Соответствующие решения Печерского суда от 12 сентября размещены в реестре судебных решений.

Так, согласно решению судьи Шапутько во временный доступ предоставлена информация в электронном и печатном виде, которая находится у указанных операторов с возможностью ее изъятия, по мониторингу относительно абонентов телекоммуникационных услуг в зоне действия определенных базовых станций, которые работали в определенный период времени в 2016 году.

Кроме того, следователям предоставлен доступ к копии видеозаписи с камер видеонаблюдения, установленных на фасаде дома №53 по улице Богдана Хмельницкого в Киеве, который находится во владении службы безопасности отеля "Опера", с возможностью его извлечения.

Как известно, один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет трагически погиб утром 20 июля в результате взрыва авто руководителя издания Алены Притулы, в котором он находился.

Генпрокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета отместку за его профессиональную деятельность.

1 сентября УП стало известно, что Печерский райсуд Киева затягивает рассмотрение ходатайств о предоставлении доступа к телефонным разговорам по делу убийства Павла Шеремета.

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что Нацполиция готова заплатить 200 000 гривен за любую информацию, которая касается убийства журналиста Павла Шеремета.

В течение последнего месяца полиция не разглашает никакой информации, заявляя, что это может навредить следствию.

Деканоидзе несколько пресс-конференций подряд заявляет, что "большого прорыва в этом деле пока нет" и, что следователи проводят много рутинной работы.

27 сентября заместитель главы Национальной полиции Украины Константин Бушуев заявил, что с делом о Шеремета нет никаких проблем.

Украинская правда