Порошенко одобрил разрешение осужденным пользоваться интернетом
Президент Петр Порошенко подписал законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты касательно обеспечения выполнения уголовных наказаний и реализации прав осужденных.
Об этом сообщается на странице законопроекта №2490а на сайте Верховной Рады.
Им, в частности, осужденным предоставляется право пользоваться интернетом – но исключительно для просмотра информации на веб-сайтах и под контролем администрации учреждения исполнения наказаний. Создавать электронные почтовые ящики осужденным не разрешается.
Во время пользования интернетом осужденным запрещается:
- вносить любую информацию, в том числе присылать письма, комментарии, знаки, и регистрироваться на веб-сайтах;
- формировать какие-либо базы данных и накопительные диски, в том числе виртуальные;
- посещать веб-сайты социальных сетей, сайты, которые пропагандируют жестокость, насилие, эротическое или порнографического содержания, просматривать сайты, которые могут негативно повлиять на психическое состояние осужденного;
- играть в онлайн-игры.
Пользоваться интернетом можно днем в свободное от работы время и во время, не предусмотренное для приема пищи и беспрерывного сна.
Пользование интернетом оплачивается из личных средств осужденных.
Осужденные во время пребывания в стационарных заведениях здравоохранения, не отнесенных к ведомству центрального органа исполнительной власти, которая реализует государственную политику в сфере исполнения криминальных наказаний, с разрешения администрации учреждения выполнения наказаний могут иметь при себе и пользоваться под контролем администрации портативными компьютерами с доступом к интернету.
Кроме того, осужденные к аресту по закону имеют право обращаться с предложениями, заявлениями и жалобами к государственным органам, общественным организациям и служебным лицам.
Корреспонденция, которую осужденные адресуют защитнику, прокурору, суду, уполномоченному Верховной Рады по правам человека, Европейскому суду по правам человека, а также другим органам международных организаций просмотру не подлежит и присылается по адресу на протяжении суток со времени ее подачи. Обратную корреспонденцию также не просматривают.
Также осужденные к аресту могут тратить деньги со своих счетов, получать денежные переводы, получать и отправлять письма и телеграммы без ограничения их количества.
Им разрешаются краткосрочное свидание раз в месяц в присутствии представителя колонии, а несовершеннолетним осужденным – краткосрочные свидания без ограничения их количества.
Также этим законом в законодательство вносятся изменения касательно института пробации и прочего.
Алена Рощенко, УП