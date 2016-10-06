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Кучма: Власть мало внимания уделяет проблематике минских соглашений

Четверг, 6 октября 2016, 18:50

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма считает, что власть недостаточно внимания уделяет проблематике минских соглашений.

Об этом Кучма заявил журналистам во время рабочей поездки в Обухов в четверг.

"Власть наша мало уделяет внимания этой проблематике (связанной с реализацией минских соглашений - ред.). Мы часто слышим оценки от политиков, которые далеки от ситуации, и часто делают заявления, чтобы понравиться кому-то, а глубины сути заявления просто не понимают", - считает второй президент Украины.

"Оценка должна звучать от представителей Минобороны, МИД, из уст Администрации президента", - добавил Кучма.

Он привел пример освещения результатов минских переговоров в России, отметив, что заявления делает не только пресс-секретарь представителя России в трехстороннем контактной группе Бориса Грызлова, а "все действительно комментируют - те, кто разбираются в проблеме, и те, кто имеют право комментировать".

Кроме того, по словам Кучмы, на Донбассе пока существует большая проблема с разминированием территорий.

"Проблема разминирования - это безумная проблема... Это проблема, с которой Украина один на один не справится. Но здесь готов нас поддержать весь мир, в том числе ООН", - сказал он.

Политик также считает хорошим признаком то, что не происходят масштабные боевые действия, поскольку таким образом "мы защитили жизни многих людей".

Пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарья Олифер накануне сообщила, что реализация рамочного решения по отводу вооружение будет продолжена при двух условиях.

Украинская правда

Темы: КучмаМинские соглашения
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