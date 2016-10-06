На чиновников, закупивших некачественную военную форму, завели дело

Военная прокуратура начала уголовное производство в отношении служащих Главного военного представительства, которые не проверили закупленную военную одежду в соответствии с государственными требованиями.

Об этом сообщила пресс-служба Военной прокуратуры Центрального региона.

Согласно информации, в апреле 2016 года Департамент госзакупок и поставки материальных ресурсов Министерства обороны Украины заключил ряд соглашений по поставкам 95000 комплектов летних полевых костюмов для военнослужащих.

Проверку качества этих костюмов должны были осуществить представители Главного военного представительства и подчиненные ему военные представительства. Однако они этого не сделали.

"Получив продукцию ненадлежащего качества, подписали акты ее приема, на основании которых Минобороны Украины перечислены бюджетные средства на счета субъектов хозяйствования на сумму более 15 млн. грн", - говорится в сообщении ведомства.

Уголовное производство начато по факту злоупотребления служебным положением.

Украинская правда