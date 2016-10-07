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РФ созывает экстренное заседание Совбеза ООН по Сирии

Пятница, 7 октября 2016, 04:46

Экстренное заседание Совбеза ООН пройдет в пятницу, 7 октября, по требованию российской стороны.

Об этом сообщает DW.com.

Причиной созыва стали заявления спецпредставителя ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, согласно которым восточная часть Алеппо в ближайшее время может быть полностью разрушена из-за авианалетов российских и сирийских ВВС. Де Мистура примет участие в заседании по видеосвязи.

Де Мистура заявлял, что РФ, стремясь выбить 900 джихадистов, беспорядочно бомбит Алеппо, где проживают около 275 тысяч человек.

"Максимум в течение двух или двух с половиной месяцев восточная часть Алеппо может быть полностью разрушена", - указал Стаффан де Мистура.

Он также призвал джихадистов из группировки "Джебхат Фатх аш-Шам", ранее известной под названием "Фронт ан-Нусра", как можно скорее покинуть Алеппо.

Вместе с тем в США продолжают рассматривать недипломатические способы прекращения войны в Сирии, вопреки предупреждению, поступившему от российской стороны о последствиях ударов по позициям сирийской армии. 

Ранее Россия выступила с косвенной угрозой сбивать американские самолеты в Сирии, если те будут осуществлять удары по войскам власти президента Сирии Башара аль-Асада, союзника Москвы.

Как известно, в начале сентября США и Россия договорились о перемирии в Сирии, которое продержалось всего неделю. На фоне ожесточенных боев за Алеппо США объявили о прекращении переговоров с Москвой.

Темы: РосcияООНСирия
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