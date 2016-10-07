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Финляндия заявила о втором за сутки вторжении российского СУ-27

Пятница, 7 октября 2016, 05:13

Российский истребитель Су-27 второй раз за сутки нарушил воздушное пространство Финляндии.

Об этом идет речь в заявлении министерства обороны Финляндии.

"Второе возможное нарушение финского воздушного пространства российским истребителем Су-27 было зафиксировано в Финском заливе к югу от города Порвоо в четверг, 6 октября, около 21:33", - сказано в заявлении.

Как сообщалось, предыдущий инцидент произошел 6 октября около 16:43 по местному времени также в Финском заливе к югу от Порвоо.

Касательно первого случая нарушения воздушного пространства Финляндии в минобороны РФ заявили, что российский Су-27 совершал плановый учебно-тренировочный полет над нейтральными водами Финского залива и от маршрута не отклонялся.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ФинляндияРосcия
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