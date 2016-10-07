На мосту в Нью-Йорке повесили портрет Путина

Неизвестные вывесили баннер площадью шесть на десять метров на Манхэттенском мосту в Нью-Йорке с изображением президента России Владимира Путина и подписью "Миротворец".

Об этом сообщает BBC, ссылаясь на местные СМИ.

Плакат успел провисеть около часа, прежде чем его сняла полиция.

Пока неизвестно, кто вывесил баннер на мосту, полицейские изучают записи камер наблюдения.

Издание New York Post со ссылкой на очевидцев сообщает, что баннер развернули два человека.

"Мы поняли, что это Путин и российский флаг и что там надпись "миротворец", но после этого никто не понял, что это должно выражать - это было не очень ясно", - рассказал изданию один из очевидцев.

Как сообщает Си-би-эс, аресты по этому делу не производились.

7 октября Владимир Путин отмечает день рождения.