Из-за урагана "Мэтью" на Гаити погибли сотни людей

По меньшей мере 339 человек стали жертвами урагана "Мэтью" на Гаити.

Об этом сообщает DW.com.

Ураган "Мэтью", ставший сильнейшим за последние 10 лет, ранее обрушился на Гаити, Кубу и Багамские острова.

Как пишет BBC, в одном лишь городе Рош-а-Бато на юге страны погибли 50 человек.

В городе Жереми на юго-западе страны разрушены около 80% зданий. В провинции Суд повреждены 30 тысяч домов.

Жереми REUTERS

По данным ООН, около 350 тысяч человек на Гаити нуждаются в помощи.

Уровень опасности урагана был снова повышен до четвертой категории из пяти возможных, в настоящее время шторм движется к Флориде.

Из-за приближения урагана президент США Барак Обама объявил чрезвычайное положение в штате Флорида, затем в Южной Каролине, а спустя несколько часов - в штате Джорджия.