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Из-за урагана "Мэтью" на Гаити погибли сотни людей

Пятница, 7 октября 2016, 06:28

По меньшей мере 339 человек стали жертвами урагана "Мэтью" на Гаити.

Об этом сообщает DW.com.

Ураган "Мэтью", ставший сильнейшим за последние 10 лет, ранее обрушился на Гаити, Кубу и Багамские острова.

Как пишет BBC, в одном лишь городе Рош-а-Бато на юге страны погибли 50 человек.

В городе Жереми на юго-западе страны разрушены около 80% зданий. В провинции Суд повреждены 30 тысяч домов.

Жереми
Жереми
REUTERS

По данным ООН, около 350 тысяч человек на Гаити нуждаются в помощи.

Уровень опасности урагана был снова повышен до четвертой категории из пяти возможных, в настоящее время шторм движется к Флориде.

Из-за приближения урагана президент США Барак Обама объявил чрезвычайное положение в штате Флорида, затем в Южной Каролине, а спустя несколько часов - в штате Джорджия.

Темы: стихийное бедствие
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