Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

АТО: 30 нарушений "тишины", боевики обстреляли Авдеевку из артиллерии

Пятница, 7 октября 2016, 07:23

За минувшие сутки российско-оккупационные войска 30 раз открывали огонь по позициям украинских защитников.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

На Мариупольском направлении зафиксировано 16 обстрелов. Нарушая "режим тишины" противник открывал огонь в районе Марьинки и Павлополя из стрелкового оружия, пулеметов и гранатометов, а по Широкиному из минометов калибров 120 и 82 мм.

На Луганском направлении зафиксировано 10 нарушений "режима тишины". Противник предпринимал вооруженные провокации в районах Новоалександровки, Станицы Луганской, Попасной, Новогригорьевки и Орехового. Кроме стрелкового оружия и гранатометов здесь противник применил снайперский огонь.

На Донецком направлении состоялось 4 обстрела. В частности, по защитникам Авдеевки было осуществлен обстрел со ствольной артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм.

Темы: ДонбассАТОбоевые действия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
17:53
В Николаеве спасатели вытащили из реки собаку, которая провалилась под лед
17:47
Путни вспомнил об отказе Украины договариваться и начал ругаться: "Все бы давно закончилось"
17:44
фотоВ Николаеве спасатели вытащили из реки собаку, которая провалилась под лед
17:40
Shell приостановила весь транзит по Красному морю из-за риска эскалации конфликта с хуситами - WSJ
17:34
Данилов о выборах в США: россияне уже однажды думали, что "Трамп наш"
17:34
Более уникален, чем отпечаток пальца: ученые создали систему аутентификации на основе выдоха
17:30
Путин признал, что Россия ставит мировые рекорды по зерну за счет оккупированных территорий
17:14
Штрафы за нарушение комендантского часа: Рада не поддержала закон
17:13
Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной
17:12
Пухлина зменшилася на 90%: вчені випробували на мишах новий спосіб лікування раку сечового міхура
Все новости...
Реклама: