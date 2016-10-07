Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Нобелевскую премию мира претендуют 376 номинантов

Пятница, 7 октября 2016, 09:39

Дипломаты, которые вели переговоры по ядерной сделке с Ираном, российская защитница прав мигрантов, женщины-езидки, которые были рабынями группировки "Исламское государство" среди 376 номинантов, выдвинутых на соискание Нобелевской премии мира.

Об этом сообщает в пятницу "Радио Свобода".

Если Нобелевский комитет решит отметить дипломатическое решение противоречий по ядерной программе Тегерана, среди лауреатов будут госсекретарь США Джон Керри и его иранский коллега Джавад Зариф.

Также среди реальных претендентов на премию называют русскую Светлана Ганнушкина за ее многолетнюю работу с беженцами и мигрантами, еще до того, как начался кризис в Европе.

Номинантами являются и жители островов Греции, которые в Эгейском море спасали беженцев, и сирийские добровольцы из организации "Белый шлем" – за их смелые усилия по спасению гражданских, которые ежедневно страдают от непрерывных бомбардировок в Сирии.

Имя лауреата Нобелевской премии мира станет известным в полдень 7 октября.

Темы: Нобелевская премия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Все новости...
Нобелевская премия
Александра Матвийчук: Люди, которые совершали преступления своими руками, не должны спрятаться за абстрактным Путиным
Не фронтом единым. Вспоминаем победы Украины в 2022 году: от Нобелевской премии и "Страны года" до борща
Совет Европы в восторге от решения Нобелевского комитета наградить представителей Украины, РФ и Беларуси
Последние новости
17:53
В Николаеве спасатели вытащили из реки собаку, которая провалилась под лед
17:47
Путни вспомнил об отказе Украины договариваться и начал ругаться: "Все бы давно закончилось"
17:44
фотоВ Николаеве спасатели вытащили из реки собаку, которая провалилась под лед
17:40
Shell приостановила весь транзит по Красному морю из-за риска эскалации конфликта с хуситами - WSJ
17:34
Данилов о выборах в США: россияне уже однажды думали, что "Трамп наш"
17:34
Более уникален, чем отпечаток пальца: ученые создали систему аутентификации на основе выдоха
17:30
Путин признал, что Россия ставит мировые рекорды по зерну за счет оккупированных территорий
17:14
Штрафы за нарушение комендантского часа: Рада не поддержала закон
17:13
Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной
17:12
Пухлина зменшилася на 90%: вчені випробували на мишах новий спосіб лікування раку сечового міхура
Все новости...
Реклама: