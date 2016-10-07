Россия хорошо обезопасила себя от риска тяжбы в Международном суде ООН, однако Украина планирует судиться по трем международным конвенциям.

Об этом сказал министр юстиции Павел Петренко, выступая во время часа правительства в Верховной Раде.

"Россия планомерно готовилась к агрессии, потому что вся российская дипломатия, начиная с '90-х годов, целеустремленно при подписании любых межгосударственных, международных соглашений включала положение, позволявшее ей не распространять на данные соглашения право международного суда", – заявил он.

"Что это означает на простом языке? Россияне, понимая, что они не собираются выполнять ключевые межгосударственные и международные соглашения, вписывали, что в случае нарушения ими данного соглашения, они имеют право отказаться от рассмотрения такого дела в международном суде", – сказал Петренко.

Петренко: Россия давно готовила агрессию, Путин еще будет мечтать о суде в Гааге

Россия хорошо обезопасила себя от риска тяжбы в Международном суде ООН, однако Украина планирует судиться по трем международным конвенциям.

Об этом сказал министр юстиции Павел Петренко, выступая во время часа правительства в Верховной Раде.

"Россия планомерно готовилась к агрессии, потому что вся российская дипломатия, начиная с '90-х годов, целеустремленно при подписании любых межгосударственных, международных соглашений включала положение, позволявшее ей не распространять на данные соглашения право международного суда", – заявил он.

"Что это означает на простом языке? Россияне, понимая, что они не собираются выполнять ключевые межгосударственные и международные соглашения, вписывали, что в случае нарушения ими данного соглашения, они имеют право отказаться от рассмотрения такого дела в международном суде", – сказал Петренко.

Минюст совместно с коллегами из Министерства иностранных дел, украинскими правозащитниками и юристами провел анализ практически всего блока межгосударственных, международных соглашений, подписанных Россией за последние 25 лет, и тех соглашений, к которым Россия присоединилась как правопреемник Советского Союза.

"Это более нескольких тысяч соответствующих международных документов. И мы нашли там небольшое, но серьезное количество тех соглашений, которые позволяют нам без согласия страны-агрессора пойти в международный суд", – сказал Петренко.

"Сейчас по таким трем масштабным конвенциям ведется предсудебная и судебная работа. Я не могу в силу регламента Международного суда ООН раскрывать детали наших заявлений к этому учреждению и процесса досудебной подготовки – потому что такие детали могут быть использованы страной-ответчиком и страной-агрессором для того, чтобы по процедурным моментам затягивать эти процессы", – сообщил он.

"Но я могу точно сказать, что мы сейчас ведем досудебную работу фактически на завершающем этапе по тому, чтобы зафиксировать нарушения со стороны Российской Федерации по двум конвенциям – это Международная конвенция по борьбе с финансированием терроризма 1999 года и Международная конвенция по ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года", – заявил Петренко.

По его словам, "по этим двум конвенциям у России нет возможности избежать Международного Суда, если мы доказываем ее причастность к нарушениям, указанным в данных конвенциях".

"По этим двум конвенциям проведен ряд раундов досудебных процедур. И если Россия не признает своих нарушений и не урегулирует их, я скажу так дипломатично, то мы будем продолжать применить те механизмы, которые предусматривают и судебное разбирательство нарушений конвенций в Международном суде ООН", – сказал глава Минюста.

"Третья конвенция, которая касается грубого и наглого нарушения прав Украины через использование наших недр на континентальном шельфе в Крыму. Мы по этой конвенции исчерпали все досудебные механизмы урегулирования со страной-агрессором – и сейчас идет процесс инициирования дела в Международном суде ООН", – добавил он.

Петренко также сказал, что Украина уже подала 5 жалоб против России в Европейский суд по правам человека. "За свою историю этот суд рассматривал лишь 16 межгосударственных жалоб", – сказал он.

Україна вже подала 5 скарг проти Росії до ЄСПЛ. За свою історію цей суд розглядав лише 16 міждержавних скарг, - Павло Петренко — Народний фронт (@NarodnyiFront) October 7, 2016

"Я убежден, что Украина выиграет все те дела, которые мы инициировали. И это будет частью ответа и возобновления справедливости", – заявил Петренко.

"Я убежден, что президент Российской Федерации – настанет такое время – будет мечтать о Международном криминальном суде в Гааге, а закончит он гораздо хуже, как десятки диктаторов", – добавил министр.

Алена Рощенко, УП