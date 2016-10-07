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ГПУ отчитывается, что задержала адвоката, который находился в розыске

Пятница, 7 октября 2016, 11:46

Следователи Генпрокуратруы совместно с работниками Службы безопасности задержали одного из адвокатов Киева, который находился в розыске.

Об этом сообщает в пятницу пресс-служба ГПУ.

Адвоката подозревают завладении путем обмана земельным участком стоимостью 2 млн грн.

"Установлено, что указанный адвокат, действуя умышленно, путем обмана, по предварительному сговору в группе лиц с субъектом предпринимательской деятельности, уголовное производство в отношении которого в августе 2016 года направлено в суд с обвинительным актом, приобрел права собственности на земельный участок с целевым назначением "для строительства и обслуживания жилого дома", в Подольском районе Киева, в результате чего он выбыл из коммунальной собственности территориальной общины Киева", – говорится в сообщении.

В ГПУ отмечают, что указанными выше незаконными действиями нанесен ущерб территориальной общине Киева на сумму 2 млн грн.

Санкция статьи Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

*** Ранее в новости было указано, что задержанный адвокат - Юлия Дубовая. Эта информация не подтвердилась.

Темы: Генпрокуратура
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