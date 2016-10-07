"Венецианская комиссия": решения украинских судов не аргументированы
Европейская комиссия "За демократию через право" ("Венецианская комиссия") считает недостаточно аргументированными судебные решения в Украине.
Об этом в ходе международной конференции по конституционному праву сказал председатель комиссии Джанни Букиккио, сообщают "Украинские новости".
Он заявил, что особенно это касается судов первой инстанции.
"Такое отношение недопустимо. Суть судебной власти заключается в том, чтобы аргументировать судебное решение", – подчеркнул Букиккио.
По его мнению, украинские судьи излагают крайне мало аргументации в своих решения, опасаясь отмены их в судах высших инстанций.
В то же время он заявил, что после Евромайдана политическая коррупция в Украине уменьшилась.
"Политическая коррупция, нам кажется, со времен Майдана уменьшилась, но судебная коррупция остается актуальной", – заявил он.
Букиккио назвал коррупцию в судах одной из главных проблем Украины.
"К сожалению, коррупция остается дестабилизирующим фактором для судебной системы", – заявил глава "Венецианской комиссии".
Он также поприветствовал вступление в силу конституционных изменений в части правосудия.
Кроме того, он приветствовал ликвидацию высших спецсудов, создание Высшего совета правосудия вместо Высшего совета юстиции, повышение зарплат судей.
Как известно, ранее Верховный суд обжаловал судебную реформу в Конституционном суде. В ответ на в Раде заявили, что Верховный суд этой жалобой проявил правовой нигилизм и должен быть распущен.