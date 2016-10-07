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"Венецианская комиссия": решения украинских судов не аргументированы

Пятница, 7 октября 2016, 12:07

Европейская комиссия "За демократию через право" ("Венецианская комиссия") считает недостаточно аргументированными судебные решения в Украине.

Об этом в ходе международной конференции по конституционному праву сказал председатель комиссии Джанни Букиккио, сообщают "Украинские новости".

Он заявил, что особенно это касается судов первой инстанции.

"Такое отношение недопустимо. Суть судебной власти заключается в том, чтобы аргументировать судебное решение", – подчеркнул Букиккио.

По его мнению, украинские судьи излагают крайне мало аргументации в своих решения, опасаясь отмены их в судах высших инстанций.

В то же время он заявил, что после Евромайдана политическая коррупция в Украине уменьшилась.

"Политическая коррупция, нам кажется, со времен Майдана уменьшилась, но судебная коррупция остается актуальной", – заявил он.

Букиккио назвал коррупцию в судах одной из главных проблем Украины.

"К сожалению, коррупция остается дестабилизирующим фактором для судебной системы", – заявил глава "Венецианской комиссии".

Он также поприветствовал вступление в силу конституционных изменений в части правосудия.

Кроме того, он приветствовал ликвидацию высших спецсудов, создание Высшего совета правосудия вместо Высшего совета юстиции, повышение зарплат судей.

Как известно, ранее Верховный суд обжаловал судебную реформу в Конституционном суде. В ответ на в Раде заявили, что Верховный суд этой жалобой проявил правовой нигилизм и должен быть распущен.

Темы: судкоррупция
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