"Самопомич" требует ответа Порошенко и дело за соглашение о разведении

Парламентская фракция "Самопомич" требует от президента Петра Порошенко объяснить, кто и на каком основании подписал 21 сентября в Минске рамочное соглашение о разведении войск в Золотом, Петровском и Станице Луганской.

Фракция также просит Генпрокуратуру возбудить уголовное дело за эти действия, заявил с трибуны Верховной Рады депутат Семен Семенченко, стоя в окружении коллег.

"Фракция "Самопомич" обращается к президенту с вопросами: "Какие законно назначенные или законно избранные должностные лица Украинской державы подписали рамочное соглашение об отводе войск? Какими положениями Конституции или законов Украины руководствовались эти лица? Кто и на основании каких документов наделил их полномочиями подписания подобных решений от имени государства?", – заявил он.

"Кто и на каком основании дал команду украинским вооруженным силам выполнять эти договоренности и оставлять нашу украинскую землю?", – сказал Семенченко.

"Мы обращаемся в Генеральную прокуратуру с заявлением о совершении преступления по статьям 353 "самовольное присвоение властных полномочий" и 110-й "умышленное действие, совершенное с целью изменения границ территорий или государственной границы Украины с нарушением порядка, установленного Конституцией Украины", – заявил он.

Семенченко отметил, что жители Золотого, Станицы Луганской и Петровского и их соседи из прифронтовых территорий "на протяжении последних дней выходят с протестами против отвода наших украинских войск".

"Они боятся, что после выхода защитников Украины эти территории и их населенные пункты займут российские наемники, а проукраинских жителей этих территорий ожидает жестокая расправа со стороны российских боевиков", – объяснил депутат.

"Подобные опасения высказываются также представителями органов власти. Руководитель Луганской военно-гражданской администрации заявил, что выполнения подобных соглашений приведет к потере контроля Украины над Станицей Луганской. Представители Главного управления разведки Минобороны неоднократно в течение года заявляли, что российские наемники осуществляют ползущий захват "буферной" серой зоны и готовят новые захваты", – напомнил он.

Семенченко отметил, что и через 2 года после первых Минских соглашений не известно, кто являлся субъектом переговоров о предоставлении "зеленого коридора", в котором после Иловайска были расстреляны тысячи наших военных.

"Мы не знаем, кто являлся инициатором мониторинговых миссий совместно с российскими военными в Дебальцево. Мы знаем одно: это закончилось тем, что сейчас эти территории тоже оккупированы, а Украина потеряла около 5 тысяч квадратных километров территории", – сказал он.

Вице-спикер и представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по разрешению конфликта на Донбассе Ирина Геращенко призвала "Самопомич" присоединяться к "той платформе, которая создана в парламенте и где предоставляется полная информация, в том числе о переговорном процессе в Минске".

"На этой неделе проходила встреча – были представители всех фракций, кроме "Самопомочи". На прошлой неделе так же состоялась такая встреча, где присутствовал Евгений Марчук, который в группе по безопасности ведет эти переговоры. И он готов ответить на все вопросы народных депутатов", – сказала она.

"Сегодня также будет соответствующее заседание, где примут участие украинские дипломаты. И очень важно, чтобы те люди, кто хочет действительно услышать ответы на вопросы, слышали их, а не только использовали трибуну, чтобы говорить, что нет информации", – заявила Геращенко.

Ранее Евгений Марчук заявил УП, что 7 октября в 11:00 должно начаться синхронное разведение военных в районе Петровского. По его словам, разведение согласовывали на всех уровнях – и в штабе АТО, и в Генштабе ВСУ, и в МИД, и в спецслужбах, и с руководством государства.

Алена Рощенко, УП