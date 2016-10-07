Консул РФ таки появился в украинском МИД

Представитель консульства РФ на второй день после вызова из-за ситуации с задержанным в РФ журналистом Романом Сущенко, явился в МИД в пятницу.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"Состоялась встреча с консулом посольства России. Украинская сторона выразила ему беспокойство в связи с непредоставлением вопреки положениям Венской конвенции о консульских сношениях и Консульской конвенции между Украиной и РФ разрешения на встречу консульского должностного лица Украины с незаконно задержанным на территории России украинским журналистом Романом Сущенко и игнорированием российской стороной многочисленных обращений посольства Украины в РФ по этому поводу ", - отметила она.

По словам Бецы, ему была передана также очередная нота протеста в связи с незаконным задержанием на территории России Сущенко и недопуском к нему украинского консула.

"Мы продолжаем усиливать давление на Россию с целью предоставления консулу разрешения на посещение Сущенко и предоставление ему необходимой консульской помощи", - добавила Беца.

Она напомнила, что ранее по этому поводу были направлены несколько нот в МИД России, обращение в следственное управление ФСБ и уполномоченному РФ по правам человека.

На странице ФБ департамента консульской службы МИД отмечается, что встреча проходила с первым секретарем по консульским вопросам Посольства РФ в Украине И.И.Завориним.