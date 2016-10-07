За сутки в зоне АТО ранены 3 бойца – штаб

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции трое военных получили ранения.



Об этом на традиционном брифинге в пятницу сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.



"За прошедшие сутки погибших в результате боевых действий в рядах Вооруженных войск Украины нет, но трое военнослужащих получили ранения", – сообщил полковник.

По словам полковника, ранения бойцы получили в результате вражеских обстрелов в Крымском и Авдеевке, еще один военный подорвался на растяжке в районе Майорска.

Украинская правда