В КС еще не знают, когда рассмотрят жалобу на судебную реформу

Глава Конституционного суда Юрий Баулин не знает, когда КС сможет приступить к рассмотрению жалобы Верховного суда на судебную реформу.

Об этом он заявил в пятницу на брифинге, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы только вчера зарегистрировали (представление). Когда будет, тогда и будет, у нас есть регламент... Не знаю, когда это будет, называть даты как-то несерьезно", – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Как известно, 3 октября Верховный суд обратился в Конституционный суд с представлением относительно конституционности отдельных положений закона "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)".

Верховный суд, в частности, просит КС признать неконституционными положения закона, которыми предусмотрена ликвидация Верховного суда и высших спецсудов и создание обновленного Верховного суда с кассационными палатами.

Комментируя это представление, глава Верховного суда Ярослав Романюк заявил, что ликвидировать суды может только президент, а не Рада, поэтому эта реформа неконституционна.

В свою очередь вице-спикер Рады Оксана Сыроид и депутат от "Народного фронта" Леонид Емец назвали это заявление Романюка безграмотным, поскольку, согласно Конституции, существование высших судов регулируется законом, а менять законы может исключительно Рада.

По словам Сыроид, если КС примет это представление к рассмотрению, это будет свидетельствовать о его некомпетентности либо коррумпированности.