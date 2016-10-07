В КС пришла первая конституционная жалоба. Ждут других новаций

Конституционный Суд получил первую конституционную жалобу.

Об этом сказал глава КС Юрий Баулин на международной конференции в Киеве, передают "Українські новини".

"Уже первая ласточка прилетела. На 4 день (после создания института конституционной жалобы) мы получили первую конституционную жалобу", – сказал он.

Жалобу прислало частное предприятие, которое просит КС проверить конституционность п. 2 и п. 3 ст.67 закона "Об исполнительном производстве". Объем жалобы составляет 132 страницы.

По словам Баулина, КС планирует получать около 7 тысяч конституционных жалоб ежегодно.

На брифинге Баулин также сказал, что для КСУ важен приезд главы Венецианской комиссии и судей конституционных судов различных стран для получения опыта по функционированию института конституционной жалобы, передает "Интерфакс-Украина".

"Сейчас, при подготовке закона о Конституционном Суде, их опыт очень важен для нас. Мы проводили конференцию в декабре, сейчас проводим…, чтобы приблизиться к тем стандартам, которые существуют в мире", – сказал он.

Поясняя новеллу в работе КС – институт конституционной жалобы, Баулин подчеркнул: "Мы начинаем с того, что каждое лицо имеет право добраться в Конституционный Суд с конституционной жалобой, если считает, что окончательное судебное решение вынесено на основании закона, который противоречит Конституции Украины".

"Мы надеемся, что сегодняшняя конференция поможет нам доработать тот проект, который разрабатывает Совет правосудия, созданный при президенте Украины, – обновленный закон о Конституционном Суде Украины", – подытожил глава КС.

Ранее в пятницу президент Украины Петр Порошенко, выступая на этой конференции, сообщил, что вскоре внесет в Верховную Раду новый законопроект о Конституционно Суде:

"После подготовки экспертами своего текста законопроекта о КС точно так же, как это было при подготовке Конституционной комиссией изменений в Конституцию, после его обсуждения, я подпишу и внесу этот законопроект в Верховную Раду Украины. Подчеркиваю, что я заинтересован не затягивать эти процессы".

Как известно, 30 сентября вступили в силу изменения в Конституцию в части правосудия. Ими предусмотрено введение института конституционной жалобы – жалобы на противоречие Конституции примененного в конечном судебном решении закона при исчерпании всех других национальных средств правовой защиты.