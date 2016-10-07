Госдума поздравит Путина букетом с четным количеством роз

Депутаты Госдумы РФ отправят президенту Владимиру Путину на день рождения 450 роз.

Решение об этом было принято в начале пленарного заседания нижней палаты парламента в пятницу, передает РБК.



"Давайте пошлем корзину роз. Нас 450 депутатов, есть предложение – 450 роз. Давайте пошлем корзину с благодарностью за его неустанный труд ", – сказала депутат-единоросс Валентина Терешкова.



Спикер Госдумы Вячеслав Володин спросил у депутатов, нет ли возражений. Они поддержали предложение аплодисментами, отмечает РБК.



Как известно, 7 октября президенту России Владимиру Путину исполнилось 64 года.