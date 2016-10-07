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Госдума поздравит Путина букетом с четным количеством роз

Пятница, 7 октября 2016, 13:33

Депутаты Госдумы РФ отправят президенту Владимиру Путину на день рождения 450 роз.

Решение об этом было принято в начале пленарного заседания нижней палаты парламента в пятницу, передает РБК.

"Давайте пошлем корзину роз. Нас 450 депутатов, есть предложение – 450 роз. Давайте пошлем корзину с благодарностью за его неустанный труд ", – сказала депутат-единоросс Валентина Терешкова.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин спросил у депутатов, нет ли возражений. Они поддержали предложение аплодисментами, отмечает РБК.

Как известно, 7 октября президенту России Владимиру Путину исполнилось 64 года.

Темы: Путин
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