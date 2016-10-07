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Черныш обещал добиваться более эффективного мониторинга на Донбассе

Пятница, 7 октября 2016, 14:47

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и переселенцев Вадим Черныш намерен добиваться более эффективного мониторинга режима прекращения огня на Донбассе.

Об этом он заявил во время посещения села Широкино рядом с Мариуполем, сообщает пресс-служба министерства в Facebook.

Согласно сообщению, военные ВСУ ознакомили Черныша с системой мониторинга ОБСЕ и подчеркнули, что камеры видеонаблюдения установлены лишь на подконтрольной украинскому правительству территории.

"Необходимо поднять вопрос на уровне военного руководства и руководства государства о более эффективном мониторинге соблюдения режима прекращения огня. Мы дадим конкретные предложения о применении дополнительных технических средств", – сказал Черныш.

Также он посетил пункт пропуска Гнутово и убедился, что там "обеспечены все условия, чтобы люди пересекали линию разграничения максимально комфортно".

"Есть пункты обогрева, питьевая вода, на месте работают ГСЧС, а людей к КПВВ подвозят автобусы, правда, стоимость такой поездки неоправданно завышена", – говорится в сообщении.

Также Черныш посетил компанию "Вода Донбасса", которая обеспечивает водой весь донецкий регион и которая контролируется одновременно украинской стороной и сепаратистами.

Украинская правда

Темы: АТОДонбасс
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