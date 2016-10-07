Парубий: прокуратуре следует начать дело из-за похищения Сущенко

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий считает, что украинская прокуратура должна начать расследование факта взятия в заложники в России украинского журналиста Романа Сущенко.

Об этом он заявил в пятницу, подводя итоги парламентской недели на канале "Рада".

"Я думаю, что прокуратуре следует начать производства по Уголовному кодексу, по статье о взятии в заложники, чтобы мы смогли выявить, кто именно были инициатором и исполнителем этого действия, чтобы они несли ответственность перед правосудием", – сказал он.

Парубий напомнил, что Рада уже отреагировала на это, приняв в среду обращение к мировому сообществу, чтобы мир мог действовать "более жестко в санкционной политике".

Как известно, собственный корреспондент "Укринформа" в Париже Сущенко был задержан в Москве по обвинению в шпионаже. Российская власть назвала его полковником Главного управления разведки Минобороны Украины и поместила под арест на два месяца.

К нему до сих пор не допустили украинского консула.

Украинская правда