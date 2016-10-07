Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Дипломаты впервые добились встречи с Сущенко

Пятница, 7 октября 2016, 16:02

Украинские дипломаты добились доступа к украинскому журналисту, задержанному ФСБ России.

Об этом написал президент Петр Порошенко в своем твиттере.

"Павел Климкин только что доложил мне, что украинские дипломаты добились доступа к нашему журналисту Роману Сущенко - на следующей неделе", - написал он.

Как известно, журналиста "Укринформа" Сущенко, который работает последние годы в Париже, задержали в Москве 30 сентября, во время его отпуска. 

1 октября суд арестовал его на два месяца.

Жене Сущенко о его задержании стало известно 2 октября.

Федеральная служба безопасности РФ утверждает, что Сущенко якобы является кадровым сотрудником управления разведки Минобороны Украины и его задержали при проведении "шпионской акции".

По утверждению ФСБ России, украинский журналист целенаправленно собирал составляющие государственную тайну сведения о деятельности Вооруженных сил РФ и Росгвардии, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности России.

В отношении Сущенко ФСБ возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ ("Шпионаж").

Как отмечал Фейгин, его клиент приехал в Россию навестить родственников, а не по работе.

Украина требует немедленного освобождения задержанного в РФ украинского журналиста и соответствующей реакции от ОБСЕ, СЕ и других структур.

Обвинение Сущенко предъявили 7 октября. РФ развернула целую кампанию по дискредитации журналиста.

Темы: СущенкоРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Все новости...
Сущенко
Экс-политзаключенный Кремля Сущенко будет баллотироваться в Раду от "ЕС"
Бывший политзаключенный Кремля стал зампредседателя Черкасского облсовета
Сущенко: Заключенные в российской колонии все понимают, здоровались "Добрый ранок"
Последние новости
17:53
В Николаеве спасатели вытащили из реки собаку, которая провалилась под лед
17:47
Путни вспомнил об отказе Украины договариваться и начал ругаться: "Все бы давно закончилось"
17:44
фотоВ Николаеве спасатели вытащили из реки собаку, которая провалилась под лед
17:40
Shell приостановила весь транзит по Красному морю из-за риска эскалации конфликта с хуситами - WSJ
17:34
Данилов о выборах в США: россияне уже однажды думали, что "Трамп наш"
17:34
Более уникален, чем отпечаток пальца: ученые создали систему аутентификации на основе выдоха
17:30
Путин признал, что Россия ставит мировые рекорды по зерну за счет оккупированных территорий
17:14
Штрафы за нарушение комендантского часа: Рада не поддержала закон
17:13
Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной
17:12
Пухлина зменшилася на 90%: вчені випробували на мишах новий спосіб лікування раку сечового міхура
Все новости...
Реклама: