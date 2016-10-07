Дипломаты впервые добились встречи с Сущенко

Украинские дипломаты добились доступа к украинскому журналисту, задержанному ФСБ России.

Об этом написал президент Петр Порошенко в своем твиттере.

"Павел Климкин только что доложил мне, что украинские дипломаты добились доступа к нашему журналисту Роману Сущенко - на следующей неделе", - написал он.

Как известно, журналиста "Укринформа" Сущенко, который работает последние годы в Париже, задержали в Москве 30 сентября, во время его отпуска.

1 октября суд арестовал его на два месяца.

Жене Сущенко о его задержании стало известно 2 октября.

Федеральная служба безопасности РФ утверждает, что Сущенко якобы является кадровым сотрудником управления разведки Минобороны Украины и его задержали при проведении "шпионской акции".

По утверждению ФСБ России, украинский журналист целенаправленно собирал составляющие государственную тайну сведения о деятельности Вооруженных сил РФ и Росгвардии, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности России.

В отношении Сущенко ФСБ возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ ("Шпионаж").

Как отмечал Фейгин, его клиент приехал в Россию навестить родственников, а не по работе.

Украина требует немедленного освобождения задержанного в РФ украинского журналиста и соответствующей реакции от ОБСЕ, СЕ и других структур.

Обвинение Сущенко предъявили 7 октября. РФ развернула целую кампанию по дискредитации журналиста.