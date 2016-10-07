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В Кремле решили, как отреагируют на введение виз для россиян

Пятница, 7 октября 2016, 17:13

В Кремле обещают, в случае введения Украиной визового режима с РФ отреагировать с учетом интересов России.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".

"Если будет принято решение настолько ущемить интересы простых людей, и если будет введен визовый режим, то, конечно, эта ситуация будет рассмотрена, и российская сторона примет те решения, которые сочтет необходимыми в своих интересах", - заявил он.

При этом он подчеркнул, что "пока не стал бы анонсировать, какие именно (будут решения - ред.)".

Сейчас россияне должны въезжать на Украину по заграничным паспортам, граждане Украины могут ездить по внутренним паспортам.

Как известно, Верховная Рада должна в четверг рассмотреть проект постановления 4030 о "обращение в Кабинет Министров Украины о прекращении действия Соглашения между Правительством Украины и Правительством Российской Федерации о безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерации".

Однако голосование не состоялось.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил о необходимости прогноза и изучения рисков, которые могут возникнуть в случае введения визового режима с Российской Федерацией.

После задержания и ареста в России украинского журналиста Романа Сущенко спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что не исключает рассмотрения вопроса о введении визового режима с РФ и расширение санкций.

Темы: Росcиявизы
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