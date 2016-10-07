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Генпрокуратура до сих пор никого не подозревает в отравлении Ющенко

Пятница, 7 октября 2016, 17:38

Генпрокуратура до сих пор никому не сообщила о подозрении в рамках расследования уголовного производства об отравлении бывшего президента Виктора Ющенко.

Об этом сообщила ГПУ, передают "Украинские новости".

"В данный момент сообщение о подозрении не складывались, меры пресечения не избирались", - говорится в ответе.

Генпрокуратура продолжает расследование дела по факту покушения на жизнь Ющенко.

В ведомстве не сообщили, сдавал ли Ющенко кровь на анализ, который был необходим еще в конце 2014 году для передачи дела в суд.

Как известно, в конце октября 2011 года Генпрокуратура заявила, что согласовывает с Ющенко лабораторию для повторного анализа крови по делу о его отравлении.

22 октября 2004 Генпрокуратура закрыла дело, возбужденное по факту отравления Ющенко, а в декабре того же года возобновила его расследование.

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Темы: прокуратураЮщенкоотравление Ющенко
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