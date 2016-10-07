Захарченко поздравил Путина и поблагодарил за "неоценимую поддержку"

Главарь донецких боевиков поздравил российского президента Владимира Путина с 64-летием и поблагодарил его за "неоценимую поддержку братскому народу Донбасса".

Соответствующее поздравление размещено на сайте донецких сепаратистов ДАН.

"Наши государства связаны по-настоящему партнерскими и дружескими отношениями. Помощь Российской Федерации и Вашей команды, Ваша личная поддержка жителей Донбасса на дипломатическом уровне, в международной политике, в деле строительства институтов государственной власти нашей молодой республики – неоценимы. Наши народы – это действительно братские народы. И граждане Российской Федерации неоднократно доказали это делом", – считает Захарченко.

Он пожелал Путину здоровья, счастья и благополучия, а также неизменного воплощения намеченных планов в жизнь.

Как известно, никто из представителей власти Украины не поздравил Путина.