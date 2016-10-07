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МИД требует от России немедленно освободить Сущенко

Пятница, 7 октября 2016, 21:19

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с объявлением ФСБ РФ официального обвинения украинскому журналисту Роману Сущенко.

Об этом говорится в заявлении МИД.

"Безосновательное задержание и надуманное, необоснованное обвинение украинского журналиста в шпионаже является очередным подтверждением политики РФ по усилению давления на Украину и незаконного преследования граждан Украины", - сказано в сообщении.

МИД требует от России немедленно освободить Романа Сущенко и всех других удерживаемых ею политических заключенных - граждан Украины.

Кроме того, МИД призывает мир усилить давление на Российскую Федерацию с целью прекращения нарушений прав человека и преследований независимых журналистов.

Украинская правда

Темы: Сущенкополитзаключенные
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