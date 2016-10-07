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В МИД РФ огрызнулись на заявление Керри о военных преступлениях

Пятница, 7 октября 2016, 23:09

МИД РФ заявляет, что госсекретарь США нагнетает ситуацию.

Такую позицию озвучила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, передают РИА Новости.

"Заявление Керри - это пропаганда. За этой терминологией стоят очень серьезные юридические последствия, и я думаю, что Керри употреблял все эти термины с точки зрения нагнетания ситуации. Если речь заходит о военных преступлениях, американские представители должны начать с Ирака. А потом перейти на Ливию, обязательно на Йемен — разобраться, что там", — сказала Захарова в интервью телеканалу "Дождь"

Она добавила, что "американская сторона просто не смогла выполнить соглашения о перемирии" в Сирии. "Они сами сказали нам, что у них нет рычагов давления на оппозицию", — заключила официальный представитель МИД РФ.

Как известно, в пятницу госсекретарь США Джон Керри призвал расследовать действия РФ в Сирии как военные преступления.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияСШАСирия
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